Сумський футзаліст зіграє зі збірною за бронзу

Підопічні Віталія Одегова поступилися іспанським одноліткам у півфінальному матчі.
Піренейці до перерви тричі вразили володіння Миколи Гуйвана, а у другій половині жодній з команд змінити рахунок не вдалося.
Сьогодні о 19:45 українці протистоятимуть збірній Польщі.
Іспанія (U-19) – Україна (U-19) – 3:0 (3:
Склад збірної України: Микола Гуйван (Дмитро Дяченко, 21) – Давид Калашник, Ярослав Квасній, Олександр Дичук (к), Андрій Британ – Ростислав Семенченко, Максим Малиновський, Олександр Сметаненко, Дмитро Скибчик – Сава Лутай, Андрій Ткачук – Владислав Сизик, Дмитро Рибіцький.
АФУ