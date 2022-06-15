У Сумах провели шаховий турнір до Дня Конституції 24 червня в приміщенні філії № 17 Сумської МЦБС відбувся обласний турнір зі швидких шахів, присвячений Дню Конституції України.

Згідно регламенту, турнір проводився за швейцарською системою в 7 турів, з контролем часу 15 хвилин та 2 секунди на хід.

Кращим став неодноразовий переможець та призер, 14-річний школяр Олексій Ольштинский - 6 очок. Друге місце посів батько переможця Павло Ольштинский – 5,5 очок. Третій рядок посів Володимир Федченко. Кращий результат серед ветеранів 60 та 60+ у Миколи Семенова та Володимира Люлина – по 5 очок. Серед молоді кращий результат у Владислава Гая та Остапа і Михайла Лемешенків – по 3,5 очок.

Президент Федерації Пономаренко В.П. щиро подякував адміністрацію закладу, нагородив переможців грамотами та подякував присутніх за участь.