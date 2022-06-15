На Сумщині знову прогнозують 30-градусну спеку

26 червня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +23..+28°, по м.Суми вночі +15..+17°, вдень +25..+27°.
27 червня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі +16..+21°, вдень +27..+32°.
28 червня: мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями: гроза, град. Вітер північно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі +16..+21°, вдень +28..+33°.
Сумський обласний гідрометцентр