Сумський виконком розподілив 31 млн грн Під час засідання виконавчого комітету ухвалили рішення, які стосуються обороноздатності громади, інфраструктури, транспорту, підприємництва та допомоги тим, хто постраждав унаслідок війни.

Найбільш важливими стали питання підвищення рівня обороноздатності громади та підтримки тих, хто постраждав унаслідок війни росії проти мирного населення України. Щодо першого питання – було виділено понад 11 млн грн і для допомоги захисникам і захисницям, військовим частинам та Нацполіції, і для укріплення громади. Для заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в будівлі або споруді житлового призначення члени виконкому виділили 5 млн грн. Кошти будуть використані для поточного ремонту житла жителів Сумської міської територіальної громади, адже всі розуміють важливість якнайскорішого відновлення постраждалого майна у той період, коли дозволяють погодні умови.

Для потреб галузі житлово-комунального господарства спрямовано кошти у сумі більше 15 млн грн. Найбільш важливими напрямками, для яких було виділене фінансування, є: ремонт вулично-дорожньої мережі на території всієї громади, реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна, реконструкція (санація) самотічного колектора від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 та для надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. В. Піщане.

Окрім того, члени виконавчого комітету підтримали рішення, за яким у місті можуть з’явитися нові надавачі послуг із приватних пасажироперевезень. Як повідомляв раніше очільник громади Олександр Лисенко, такі дії міської влади пов’язані з недобросовісним виконанням умов договорів перевізниками. Тепер вирішенням цього питання займатиметься профільний відділ, який планує залучити нових суб'єктів господарювання.

Під час кожного засідання є питання, пов’язані з підтримкою підприємництва. Цього разу були ухвалені рішення, якими регламентується робота бізнесу щодо сезонної торгівлі (продаж кави, функціонування літніх майданчиків).

СМР