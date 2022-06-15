Сумський виконком розподілив 31 млн грн

Найбільш важливими стали питання підвищення рівня обороноздатності громади та підтримки тих, хто постраждав унаслідок війни росії проти мирного населення України. Щодо першого питання – було виділено понад 11 млн грн і для допомоги захисникам і захисницям, військовим частинам та Нацполіції, і для укріплення громади. Для заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в будівлі або споруді житлового призначення члени виконкому виділили 5 млн грн. Кошти будуть використані для поточного ремонту житла жителів Сумської міської територіальної громади, адже всі розуміють важливість якнайскорішого відновлення постраждалого майна у той період, коли дозволяють погодні умови.
Для потреб галузі житлово-комунального господарства спрямовано кошти у сумі більше 15 млн грн. Найбільш важливими напрямками, для яких було виділене фінансування, є: ремонт вулично-дорожньої мережі на території всієї громади, реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна, реконструкція (санація) самотічного колектора від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 та для надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. В. Піщане.
Окрім того, члени виконавчого комітету підтримали рішення, за яким у місті можуть з’явитися нові надавачі послуг із приватних пасажироперевезень. Як повідомляв раніше очільник громади Олександр Лисенко, такі дії міської влади пов’язані з недобросовісним виконанням умов договорів перевізниками. Тепер вирішенням цього питання займатиметься профільний відділ, який планує залучити нових суб'єктів господарювання.
Під час кожного засідання є питання, пов’язані з підтримкою підприємництва. Цього разу були ухвалені рішення, якими регламентується робота бізнесу щодо сезонної торгівлі (продаж кави, функціонування літніх майданчиків).
СМР