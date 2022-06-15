Буринські поліцейські викрили чоловіка у крадіжці деревини 25 колод стовбурів дерев породи «Сосна» виявили та вилучили правоохоронці з кузова вантажного автомобіля.

Автомобіль та деревину поліцейські вилучили, а стосовно водія склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.1, ч.6 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ч.3 ст. 121 КУпАП та ч. 1 ст. 132-1 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами).

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.20610:01

Поліція Сумщини