У Конотопі мотоцикліст врізався у стовп

Подія сталася 24 червня, близько 17 години, на одній з вулиць міста Конотоп.
Як попередньо встановили працівники поліції, 59-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі Мустанг, зіткнувся з бетонним стовпом.
У результаті зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізовані до лікарні.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.
Поліція Сумщини