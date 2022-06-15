У Конотопі мотоцикліст врізався у стовп Подія сталася сьогодні, близько 17 години, на одній з вулиць міста Конотоп.

Подія сталася 24 червня, близько 17 години, на одній з вулиць міста Конотоп.

Як попередньо встановили працівники поліції, 59-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі Мустанг, зіткнувся з бетонним стовпом.

У результаті зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.

Поліція Сумщини