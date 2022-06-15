У Сумах п’яний водій влаштував ДТП 4 адміністративні матеріали склали патрульні на нетверезого водія, який вчинив ДТП.

Днями патрульним надійшов виклик на вулицю Привокзальну. Там заявник повідомив, що водій транспортного засобу Volkswagen Caddy, рухаючись заднім ходом, був неуважним, не переконався, що це буде безпечно, унаслідок чого допустив наїзд на його автомобіль ГАЗ. Місце автопригоди керманич одразу залишив. Та вже за пів години охоронці порядку розшукали його та повернули на місце події.

51-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці ДТП. Результат огляду 2, 42 проміле алкоголю. Громадянин із результатом погодився та додав, що вживав алкоголь уже після автопригоди. Також він не надав свого водійського посвідчення.

Патрульні склали на водія 4 адмінматеріали:

— ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

— ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

— ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП;

— ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП.

Патрульна поліція Сумщини