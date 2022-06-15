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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:42155

У Лебединській громаді ремонтують міст за 32 млн грн

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Продовжуємо відновлювати Сумщину.

Нарешті розпочалися ремонтні роботи на мосту у Лебединській громаді.

Якщо його об'їжджати - шлях з Лебедина до Сум ставав майже вдвічі довшим.

Міст став непридатним для проїзду під час війни, внаслідок вторгнення росіян на нашу землю.

Після обстеження пошкоджень фахівцями, прийняли рішення його відновити.

Робиться це за рахунок коштів, виділених на експлуатаційне утримання. 

Вартість робіт – 32,5 млн грн.

Закінчити роботи і відкрити міст мають до кінця літа цього року.

Общество
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