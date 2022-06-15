Липоводолинський "Альянс" змінить назву на "Вікторію" В організації продовжується зміна власника.

Представник Першої ліги «Альянс» з Липової Долини планує змінити назву на «Вікторія». Це наступний крок у процесі зміни власника клубу, пише Спортарена.

Раніше президентом «Альянсу» став Сергій Бондаренко, а директором клубу – Геннадій Ткаленко. Саме Бондаренко та Ткаленко приводили клуб із Миколаївки до успіхів у чемпіонаті України серед аматорів та дебюту у Другій Лізі. Також «Альянс» на посаду головного тренера запросив Анатолія Безсмертного.

У недограному через масштабну військову агресію росію чемпіонат України сезону-2021/2022 у Першій лізі «Альянс» фінішував на третьому місці. «Вікторія» у Групі «Б» Другого дивізіону була десятою.

Нові чемпіонати на рівні ПФЛ стартує мають стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.