Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:54182

Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям у старостинських округах

Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям населення, що проживають у старостинських округах Сумської міської тергромади.

Враховуючи обмежену кількість наборів, що є в наявності, вирішили цього разу охопити такою допомогою вразливі версти населення в старостинських округах, адже не всі їхні жителі свого часу мали змогу приїхати до Сум.

Видачі відбуватимуться окремо по чотирьох старостинських округах для тих, хто там зареєстрований і належить до наступних категорій:

- особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю (діти до 18 років або 23 років, які навчаються);

- багатодітні сім’ї;

- внутрішньо переміщені особи;

- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- одинокі матері (які виховують дітей, відомості щодо батька яких записано зі слів матері та не отримують пенсію по втраті годувальника);

- опікуни повнолітніх недієздатних осіб;

- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;

- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію;

- громадяни, яким виповнилося 75 років.

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного коду;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

- документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідка МСЕК, довідка ВПО, витяг на дитину одинокої матері/довідка тощо).

Отримати допомогу за людину визначеної категорії може довірена особа (з оригіналом його паспорта та ідентифікаційного коду, а також своїм паспортом), але не більше як за двох людей.

Набори видаються один раз, то ж ті, хто вже отримав цю допомогу в точках видачі в Сумах, зробити це повторно не зможуть.

Багатодітним батькам, одиноким матерям та малозабезпеченим родинам видаватимуть не більше ніж два набори на родину. Громадянам, яким виповнилося 75 та більше років, видача здійснюватиметься в межах наявного залишку наборів та після їх отримання іншими категоріями.

У понеділок, 27 червня, видача проходитиме в Стецьківському старостинському окрузі (500 наборів), у вівторок, 28 червня, – Піщанському (500 наборів), у середу, 29 червня, – Великочернеччинському (500 наборів), у четвер, 30 червня, – у Битицькому (300 наборів).

Продуктові набори видаватимуть із 10:00 до 16:00. Про їх місце проінформують старости, також будуть розміщені відповідні оголошення.

Отримати консультації з питань забезпечення продуктовим набором можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям у старостинських округах
Сегодня 17:54
Відзавтра у Ромнах підвищуються тарифи на проїзд
Сегодня 17:51
У Конотопі провели в останню путь героя (відео)
Сегодня 17:45
Служба зайнятості працевлаштовує внутрішніх переселенців на Сумщині
Сегодня 17:19
Як почувається хлопчик, уражений після обстрілу фосфорними снарядами
Сегодня 17:14
У центрі Сум дощ повністю залив євродвір від мера
Сегодня 17:07
Навічно в пам'яті сумчан: Володимир Скачедуб
Сегодня 16:48
Окупанти викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей
Сегодня 16:10
Мер Сум вкотре лякає маршрутників розривом договорів
Сегодня 15:59
Двом службовцям «Сумихімпрому» повідомлено про підозру за забруднення поверхневих вод р. Псел
Сегодня 15:43
На Сумщині мародеру дали 5 років
Сегодня 15:37
Служба порятунку застерігає – мінна небезпека!
Сегодня 15:29
view counter

Статьи

Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
Вчера 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
Вчера 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.