Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям у старостинських округах

Враховуючи обмежену кількість наборів, що є в наявності, вирішили цього разу охопити такою допомогою вразливі версти населення в старостинських округах, адже не всі їхні жителі свого часу мали змогу приїхати до Сум.
Видачі відбуватимуться окремо по чотирьох старостинських округах для тих, хто там зареєстрований і належить до наступних категорій:
- особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю (діти до 18 років або 23 років, які навчаються);
- багатодітні сім’ї;
- внутрішньо переміщені особи;
- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- одинокі матері (які виховують дітей, відомості щодо батька яких записано зі слів матері та не отримують пенсію по втраті годувальника);
- опікуни повнолітніх недієздатних осіб;
- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;
- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію;
- громадяни, яким виповнилося 75 років.
З собою необхідно мати наступні документи:
- оригінали паспорта та ідентифікаційного коду;
- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);
- документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідка МСЕК, довідка ВПО, витяг на дитину одинокої матері/довідка тощо).
Отримати допомогу за людину визначеної категорії може довірена особа (з оригіналом його паспорта та ідентифікаційного коду, а також своїм паспортом), але не більше як за двох людей.
Набори видаються один раз, то ж ті, хто вже отримав цю допомогу в точках видачі в Сумах, зробити це повторно не зможуть.
Багатодітним батькам, одиноким матерям та малозабезпеченим родинам видаватимуть не більше ніж два набори на родину. Громадянам, яким виповнилося 75 та більше років, видача здійснюватиметься в межах наявного залишку наборів та після їх отримання іншими категоріями.
У понеділок, 27 червня, видача проходитиме в Стецьківському старостинському окрузі (500 наборів), у вівторок, 28 червня, – Піщанському (500 наборів), у середу, 29 червня, – Великочернеччинському (500 наборів), у четвер, 30 червня, – у Битицькому (300 наборів).
Продуктові набори видаватимуть із 10:00 до 16:00. Про їх місце проінформують старости, також будуть розміщені відповідні оголошення.
Отримати консультації з питань забезпечення продуктовим набором можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.