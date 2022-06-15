Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям у старостинських округах Наступного тижня продуктові набори від держави видаватимуть вразливим категоріям населення, що проживають у старостинських округах Сумської міської тергромади.

Враховуючи обмежену кількість наборів, що є в наявності, вирішили цього разу охопити такою допомогою вразливі версти населення в старостинських округах, адже не всі їхні жителі свого часу мали змогу приїхати до Сум.

Видачі відбуватимуться окремо по чотирьох старостинських округах для тих, хто там зареєстрований і належить до наступних категорій:

- особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю (діти до 18 років або 23 років, які навчаються);

- багатодітні сім’ї;

- внутрішньо переміщені особи;

- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- одинокі матері (які виховують дітей, відомості щодо батька яких записано зі слів матері та не отримують пенсію по втраті годувальника);

- опікуни повнолітніх недієздатних осіб;

- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;

- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію;

- громадяни, яким виповнилося 75 років.

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного коду;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

- документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідка МСЕК, довідка ВПО, витяг на дитину одинокої матері/довідка тощо).

Отримати допомогу за людину визначеної категорії може довірена особа (з оригіналом його паспорта та ідентифікаційного коду, а також своїм паспортом), але не більше як за двох людей.

Набори видаються один раз, то ж ті, хто вже отримав цю допомогу в точках видачі в Сумах, зробити це повторно не зможуть.

Багатодітним батькам, одиноким матерям та малозабезпеченим родинам видаватимуть не більше ніж два набори на родину. Громадянам, яким виповнилося 75 та більше років, видача здійснюватиметься в межах наявного залишку наборів та після їх отримання іншими категоріями.

У понеділок, 27 червня, видача проходитиме в Стецьківському старостинському окрузі (500 наборів), у вівторок, 28 червня, – Піщанському (500 наборів), у середу, 29 червня, – Великочернеччинському (500 наборів), у четвер, 30 червня, – у Битицькому (300 наборів).

Продуктові набори видаватимуть із 10:00 до 16:00. Про їх місце проінформують старости, також будуть розміщені відповідні оголошення.

Отримати консультації з питань забезпечення продуктовим набором можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.