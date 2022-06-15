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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Відзавтра у Ромнах підвищуються тарифи на проїзд

Рішенням виконкому Роменської міської ради №47 від 06.06.2022 встановлено нові тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Рішенням виконкому Роменської міської ради №47 від 06.06.2022 встановлено нові тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які обслуговують наступні автоперевізники – ФОП Проценко Віктор Миколайович, ФОП Ляшенко Юлія Григорівна, ТОВ «Престиж-Лайн», ФОП Самченко Вячеслав Миколайович, ФОП Вінніченко Валерій Васильович:

Проїзд в автобусі/мікроавтобусі – 12,00 грн.

Проїзд пасажирів, які мають право на пільгове перевезення – 7,00 грн.

Проїзд учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Ромни – 4,00 грн.

Тарифи вступають в дію з 25.06.2022.

За повідомленням Виконавчого комітет Роменської міської ради

Экономика
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