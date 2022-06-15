Відзавтра у Ромнах підвищуються тарифи на проїзд Рішенням виконкому Роменської міської ради №47 від 06.06.2022 встановлено нові тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Рішенням виконкому Роменської міської ради №47 від 06.06.2022 встановлено нові тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які обслуговують наступні автоперевізники – ФОП Проценко Віктор Миколайович, ФОП Ляшенко Юлія Григорівна, ТОВ «Престиж-Лайн», ФОП Самченко Вячеслав Миколайович, ФОП Вінніченко Валерій Васильович: Проїзд в автобусі/мікроавтобусі – 12,00 грн. Проїзд пасажирів, які мають право на пільгове перевезення – 7,00 грн. Проїзд учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Ромни – 4,00 грн. Тарифи вступають в дію з 25.06.2022. За повідомленням Виконавчого комітет Роменської міської ради