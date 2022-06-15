Як почувається хлопчик, уражений після обстрілу фосфорними снарядами У результаті обстрілу військовими РФ Юнаківської громади хлопчик з села Іволжанське отримав опіки ніг. Підлітка батьки привезли до обласної дитячої лікарні, де його поклали до хірургічного відділення.

"Хлопчик 13-ти років, який повідомив, що потрапив у зону ураження якоюсь хімічною речовиною, коли проходив по траві. Батьки повідомили, що це було щось схоже на фосфор. Клініка опіків — легкі ступені нижніх кінцівок. Дитині надали допомогу, залишили під наглядом. На сьогодні дитина вже вдома", — розповів Суспільному директор обласної дитячої лікарні Ігор Змисля.

За його словами, нині життю дитини нічого не загрожує. У прокуратурі щодо дій військових Російської Федерації, які вели вогонь по мирному населеному пункту, ймовірно, використовуючи заборонені міжнародними угодами боєприпасами, відкрили кримінальне провадження.

"Після обстрілів на території власного домоволодіння 13-тирічний хлопчик отримав термічні опіки нижніх кінцівок. Розпочато кримінальне провадження, в рамках якого перевіряється факт ймовірного застосування ворогом фосфорних боєприпасів. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни", — зазначила речниця сумської обласної прокуратури Наталя Науменко.

За цією статтею Кримінального кодексу, говорить Наталя Науменко, обласною прокуратурою вже порушено понад 700 справ щодо дій російських військових.