П’яний водій намагався відкупитися від поліції

Під час патрулювання території обслуговування, працівники відділення поліції № 4 (м. Суми) виявили водія, який керував транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти відповідний огляд, але той категорично відмовився.
При складанні інспектором адміністративних матеріалів за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння), 43-річний мешканець Верхньої Сироватки почав натякати на «вирішення питання» іншим способом. Правоохоронці попередили правопорушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовим особам.
Але чоловік продовжував наполегливо пропонувати грошові кошти у сумі 2 000 гривень, аби поліцейські не складали адміністративний протокол відносно нього. Правоохоронці від хабара відмовились, натомість викликали слідчо-оперативну групу поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області