П’яний водій намагався відкупитися від поліції Чоловік запропонував працівникам групи реагування патрульної поліції неправомірну вигоду у сумі 2 000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Слідчі вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження.

Під час патрулювання території обслуговування, працівники відділення поліції № 4 (м. Суми) виявили водія, який керував транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти відповідний огляд, але той категорично відмовився.

При складанні інспектором адміністративних матеріалів за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння), 43-річний мешканець Верхньої Сироватки почав натякати на «вирішення питання» іншим способом. Правоохоронці попередили правопорушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовим особам.

Але чоловік продовжував наполегливо пропонувати грошові кошти у сумі 2 000 гривень, аби поліцейські не складали адміністративний протокол відносно нього. Правоохоронці від хабара відмовились, натомість викликали слідчо-оперативну групу поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області