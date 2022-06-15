Мер Сум вкотре лякає маршрутників розривом договорів Мер Сум Олександр Лисенко 8-й рік поспіль наголошує, що приватні перевізники мають виконувати умови договорів.

Знову він підняв це питання під час свого стріму у фейсбуці після засідання виконкому Сумської міської ради.

- Важливе питання транспорту. Я уже про це казав, що ви побачите нових перевізників у приватному транспорті. Хай ніхто не ображається, але той, хто не виконує умови договорів, буде замінений на іншого. Сьогодні є такі повноваження, такі можливості. Ми можемо підписувати тимчасові договори. Підписуємо сумлінним, тим, хто виконує свої договори. Не виконуєте – завтра ви будете замінені. Я думаю, що не тільки в цей час складний під час війни, це й у мирний час повинні всі розуміти, цього дотримуватися, але сьогодні просто немає часу думати і розмірковувати і давати третій, і двадцятий, і п’ятдесятий шанс тим, хто не хоче виконувати свої обов’язки. Тому будуть нові перевізники по деяких маршрутах і будуть вже точно їздити не до 18.00, а до 21.00, як це сьогодні вимагає і військова адміністрація, і міська рада, і міський голова. Все пояснюється чітко і зрозуміло. Без образ.