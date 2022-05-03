Служба зайнятості працевлаштовує внутрішніх переселенців на Сумщині На Сумщині спостерігається зростання чисельності внутрішньо переміщених осіб. З початку нинішнього року, станом на 23 червня, до служби зайнятості звернулося 398 осіб зазначеної категорії, з яких 356 отримали статус безробітного.

Найактивнішим видався травень, протягом якого 158 переселенців стали клієнтами служби зайнятості. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2140 грн.

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (202 особи, тобто, майже 70%).

Наразі, за сприяння служби зайнятості, працевлаштовано 24 внутрішньо переміщених осіб, сім з яких задіяні у переробній промисловості, три – у сфері освіти, по два чоловіки у торгівлі та у державному управлінні і обороні, решта у сільському господарстві та інших сферах життєдіяльності області.

«Незважаючи на те, що наша область теж потерпає від рашистської навали, прихисток на Сумщині знайшли мешканці Харківщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Запоріжжя, АР Крим, які стали клієнтами служби зайнятості. Більше того, так склалося, що внутрішньо переміщеними особами в своїй області стали навіть мешканці Охтирщини та Тростянеччини. Всім їм надається широкий спектр соціальних послуг: закріпили за кожним, хто до нас звернувся, конкретного спеціаліста, підбираємо підходящу роботу, надаємо профорієнтаційні (а при необхідності - психологічні) послуги, шляхом організації професійного навчання пропонуємо при потребі опанувати азами нової професії у нашому відомчому навчальному закладі, активно залучаємо до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру тощо. Словом, вживаємо всіх заходів, аби людина якнайшвидше адаптувалася до нових умов та відчувала себе повноцінним громадянином, вела активний спосіб життя. Всі ці заходи спрямовані на підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці нашого краю», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10.

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