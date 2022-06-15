Двом службовцям «Сумихімпрому» повідомлено про підозру за забруднення поверхневих вод р. Псел За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 23 червня 2022 року повідомлено про підозру директору з виробництва Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» службова недбалість якого призвела до забруднення поверхневих вод (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 242 КК України).

Також повідомлено про підозру начальнику виробничо-технічного відділу зазначеного підприємства, який зловживаючи службовим становищем, допустив порушення правил охорони вод (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, директор з виробництва, будучи відповідальним за виконання вимог природоохоронного законодавства щодо додержання підлеглим персоналом правил охорони навколишнього природного середовища, протягом паводкового періоду 2018 року допустив скидання підприємством забруднюючих речовин зі зворотними водами в поверхневий водний об’єкт р. Псел з перевищенням встановлених нормативів гранично допустимих скидів та встановлених дозволом на спеціальне водокористування лімітів. При цьому начальник виробничо-технічного відділу умисно не здійснив заходів щодо моніторингу дотримання встановлених дозвільними документами вимог гранично допустимих нормативів скидання зворотних вод.

У результаті скиду Публічним акціонерним товариством «Сумихімпром» забруднюючих речовин державі спричинено збитків на загальну суму 420 416 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Державної екологічної інспекції у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури