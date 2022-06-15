На Сумщині мародеру дали 5 років Під час окупації Тростянця обікрав будинок та салон краси – до 5 років 1 місяця позбавлення волі засуджено чоловіка.

Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно чоловіка, який обікрав будинок та салон краси.

Мова йде про події, що відбулись у м. Тростянець в березні 2022 року під час окупації. За відсутності господарів чоловік проник на територію домоволодіння, звідки викрав велосипед, шліфувальну машинку, бензопилу та інші електроприлади.

Через декілька днів чоловік, ховаючись від обстрілів, зайшов будівлю салону краси. Коли закінчились обстріли і чоловік зміг вийти з укриття, він прихопив із собою шуруповерт та тюнер.

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що розкаюється. Вироком суду 23 червня 2022 року обвинуваченого визнано винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та засуджено до 5 років 1 місяця позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України).

Сумська обласна прокуратура