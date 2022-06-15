На Сумщині перед судом постане чоловік за вчинення сексуального насильства Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 32-річного місцевого жителя, який спочатку незаконно проник до будинку 52-річної жінки та застосував до неї силу, а потім ще й вчинив сексуальне насильство.

В травні поточного року до поліції вночі надійшло повідомлення про те, що до будинку 52-річної жительки одного із сіл Роменського району незаконно проник її односелець. Чоловік застосовував відносно жінки фізичну силу, побив та здійснив сексуальне насильство. Тоді, на місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції з метою документування факту злочину.

Так, в ході подальшої перевірки та досудового розслідування правоохоронці встановили, що раніше судимий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, близько 01:00 години ночі, без відома господарки проник через вікно до її будинку. Зловмисник не бажав покидати чуже помешкання, застосував відносножінки фізичну силу, та побив її.

Жінка ж спочатку спробувала вигнати чоловіка з будинку, та після невдалої спроби просто вирішила втекти від нього. Нападник наздогнав її, силою тримав, погрожував, щоб вона замовкла та не кликала на допомогу, наносив удари та різними способами вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. Ці події відбувалися на подвір'ї, а завершилися, коли на місце події прийшли рідні підозрюваного та зупинили його протиправні дії.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо незаконного проникнення в житло та сексуального насильства, вчиненого 32-річним жителем району, та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер раніше судимий чоловік постане перед судом за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 153 “Сексуальне насильство” та ч.2 ст.162 “Порушення недоторканості житла” Кримінального кодексу України . За скоєне йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області