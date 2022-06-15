У Середина-Буді вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 23 червня о 09:06, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Свеська в м. Середина-Буда.

Про пожежу повідомила сусідка, яка побачила дим з вікна будівлі. На місце події було направлено черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стіни на площі до 15 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та поруч розташовану господарчу споруду. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.

О 09:28 загоряння локалізували, а о 09:46 – витративши на гасіння більше 2 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області