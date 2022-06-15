На Сумщині оголосили штормове попередження

Закликаємо зважати на метеорологічні попередження та не нехтувати правилами безпеки під час негоди.
Під час грози:
- якщо ви перебуваєте вдома – зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу;
- у разі штормового попередження не паркуйте автівку під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі, також пам'ятайте про небезпеку падіння важких гілок, які можуть зламатися через сильний вітер;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
- якщо ви в лісі - тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму чи траншею, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
- перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
- не користуйтеся електроприладами під час грози, краще їх вимкнути з мережі. Це стосується і мобільного телефону;
- не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода – прямуйте до берега.
ДСНС України