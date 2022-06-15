На Сумщині затримали нелегала з рф На Лебединщині за порушення міграційного законодавства притягнуто громадянина рф.

Завдяки спільній та злагодженій роботі працівників міграційної служби Сумщини з представниками УСБУ області до адміністративної відповідальності притягнуто чергового порушника законодавства у сфері міграції. Факт незаконного перебування росіянина в Україні встановлено під час чергових планових перевірок з питань дотримання іноземцями та особами без громадянства правил перебування на території нашої держави. 64-річний громадян рф перевищив дозволений термін перебування 90/180 та не вжив жодних заходів щодо легалізації свого проживання. Стосовно порушника складено адмінматеріали за ст. 203 КУпАП. Дружину іноземця, як приймаючу сторону, до адміністративної відповідальності притягнуто за ст. 205 КУпАП.

Міграційна служба Сумської області