На Сумщині розслідують поранення малолітнього унаслідок обстрілу окупантами За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 червня 2022 року близько 16 год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, обстріляли прикордонні населені пункти Іволжанське та Кияниця Сумського району. Унаслідок обстрілів на території власного подвір’я від палаючих уламків 13-річний Ігор отримав термічні опіки нижніх кінцівок. Дитині надано належну медичну допомогу. Наразі перевіряється ймовірність застосування ворогом фосфорних бомб та запалювальних снарядів під час обстрілів населених пунктів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура