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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:4886

На Сумщині поліцейські виявили незаконний посів конопель

В ході оперативно-профілактичної операції «Мак – 2022» співробітники Роменського районного відділу поліції виявили в місті господарство з незаконним посівом нарковмісних рослин. Під час обшуку поліцейські нарахували більше 170 рослин конопель.

Під час проведення роботи з пошуку незаконних посівів снотворного маку та конопель, у місті Ромни, на території господарства 62-річного чоловіка, працівники поліції виявили насадження нарковмісних рослин.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Так, відділом дізнання проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено 172 рослини коноплі. Більша частина яких росла поруч з господарською будівлею, та ще місцями по території господарства.

“Вилучені нарковмісні рослини направлені на експертизу, а по даному факту у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають”, — коментує Марина Йосипенко, начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції.

 

Відділ комунікації поліції Сумської області

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