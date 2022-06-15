За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 72 вибухонебезпечних предмети 23 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили 72 вибухонебезпечних предмети та знищили ще 34 раніше виявлених.

Серед них артилерійські снаряди, сигнальні та мінометні міни, ручні гранати та постріли від протитанкових гранатометів. Небезпечні знахідки було виявлено в Сумському, Охтирському та Конотопському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.