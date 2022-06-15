Як у Путивлі пропонують перейменувати русифіковані вулиці? У зв’язку з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну, справедливо загострилося сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, які стосуються російської історії та культури. Поширюються ініціативи щодо усунення з публічного простору українських міст і сіл зазначених об’єктів. Путивльська міська рада отримала пропозиції щодо перейменування низки вулиць та провулків у нашому місті від Державного історико-культурного заповідника у м.Путивлі.

Кожному небайдужому жителю Путивльської громади пропонується ознайомитися із даними пропозиціями та висловити свою думку з цього приводу. Ви можете: пройти опитування за посиланням https://forms.gle/sRnDrCswpasgjNJK9, надіслати свої пропозиції на електронну пошту mistobud_putivl@ukr.net або заповнити анкету в паперовому вигляді в управлінні «ЦНАП» за адресою вул.Першотравнева, 84, каб. 1 Кожне висловлювання буде розглянуто відповідною комісією із упорядкування назв вулиць та провулків населених пунктів Путивльської міської територіальної громади. Будь ласка, проявіть активність! Громада – це люди. Путивльсбка міська рада