Як у Путивлі пропонують перейменувати русифіковані вулиці?

Кожному небайдужому жителю Путивльської громади пропонується ознайомитися із даними пропозиціями та висловити свою думку з цього приводу. Ви можете:
пройти опитування за посиланням https://forms.gle/sRnDrCswpasgjNJK9,
надіслати свої пропозиції на електронну пошту mistobud_putivl@ukr.net
або заповнити анкету в паперовому вигляді в управлінні «ЦНАП» за адресою вул.Першотравнева, 84, каб. 1
Кожне висловлювання буде розглянуто відповідною комісією із упорядкування назв вулиць та провулків населених пунктів Путивльської міської територіальної громади.
Будь ласка, проявіть активність!
Громада – це люди.