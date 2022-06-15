У Шостці відбудеться крафтовий благодійний ярмарок “Сила добра!”: збирають кошти на генератор для захисників

– Захисникам і захисницям України потрібен генератор. Запрошуємо мешканців громади на благодійний ярмарок. Приходь на ярмарок і підтримай ЗСУ! – зазначають у навчальному закладі.

Під час ярмарку можна буде придбати б кондитерські вироби власного виробництва центру ПТО, для дітей та молоді – аквагрим та мехенді.