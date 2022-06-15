На Сумщині в результаті вибуху фосфорної бомби хлопчик отримав опік ніг На Сумщині від збройної агресії рф постраждали 18 дітей.

Більше ніж 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 338 дітей загинуло та понад 610 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 18.

23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

23 червня внаслідок обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області поранено дитину.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.