Сумський футзаліст відзначився дублем за збірну Юнацька збірна України (U-19) посідає друге місце у групі В турніру Futsal Week.

Підопічним Віталія Одегова забракло одного голу, щоб обійти збірну Японії й очолити турнірну таблицю квартету В.

Напередодні японці завершили свій поєдинок проти Гренландії з рахунком 5:1. Тож, українці мали покращувати цей результат.

З перших хвилин «синьо-жовті» взяли в осаду ворожі ворота, але забити вдалося у середині стартової двадцятихвилинки завдяки влучному удару Ткачука.

Кінцівка першої половини вийшла надзвичайно вдалою для нашої команди. Спочатку Лутай вивів футзаліста АФФК «Суми» Сметаненка на порожні ворота, а останній не схибив. Натомість, потім гольові навички продемонстрував Дичук, який впродовж хвилин оформив дубль.

На відпочинок команди пішли з рахунком 4:0, але українцям був потрібен ще один гол. Його вдалося забити Сметаненку на початку другої половини.

Втім, підвели команду зарано зароблені п’ять фолів. Після розіграшу кутового українці забили вшосте, але арбітри вгледіли гру рукою від Сметаненка й призначили дабл-пенальті. Після його виконання рахунок став 5:1.

В одній з контратак угорці зуміли забити й свій другий гол. Тож, завдання залишалося незмінним. Потрібен був один гол. «Синьо-жовті» пішли вперед вп’ятьох й мали чимало нагод, аби заштовхати м’яч у ворота. Втім, цього не сталося.

Тож, наша команда кваліфікується до півфіналу з другого місця. У суботу українці зіграють проти переможця групи А – збірної Іспанії.

Україна (U-19) – Угорщина (U-19) – 5:2 (4:0 )

Голи у складі збірної України: Ткачук (10), Сметаненко (17, 25), Дичук (18, 19)

Склад збірної України: Микола Гуйван (Микола Хомяк, 21) – Давид Калашник, Ярослав Квасній, Олександр Дичук (к), Андрій Ткачук – Олександр Сметаненко, Дмитро Скибчик, Сава Лутай, Владислав Сизик – Дмитро Рибіцький, Ростислав Семенченко, Артем Щур, Максим Малиновський.