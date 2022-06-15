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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Генштаб ЗСУ: ворог обстрілював прикордоння Сумщини

Оперативна інформація станом на 06.00 24.06.2022 щодо російського вторгнення від Генерального Штабу Збройних Сил України.

Розпочалася сто двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також  утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території республіки білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність  диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку із артилерії  ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває.

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
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