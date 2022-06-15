У ДТП на Троїцькому мосту травмовані водійка та її 12-річна пасажирка Автопригода сталася 23 червня, близько 10 години 30 хвилин у Сумах на Троїцькому мосту.

Попередньо, 37-річна жінка, керуючи автомобілем Chery Kimo, не вибравши безпечної швидкості в русі, не впоралася з керуванням, що надалі призвело до перекидання автівки.

Внаслідок автопригоди водійка та її 12-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. каретою швидкої їх доправили до лікарні для проведення огляду та надання допомоги.

Для з’ясування обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Будьте уважні, зважайте на погодні умови та дотримуйтеся ПДР.

Патрульна поліція Сумщини