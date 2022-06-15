На Сумщині підбили підсумки обласного конкурсу читців, присвячений пам’яті Шевченка 24 червня завершився відбірковий конкурс читців, присвячений пам’яті Т.Г. Шевченка, який щороку на Сумщині відбувається за ініціативи управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 66 виконавців з 21 територіальної громади Сумської області. Така активність учасників свідчить про незламну силу творчості й актуальність поетичного слова Великого Кобзаря. У віршованих рядках Шевченка українці сьогодні знаходять розраду, стійкість духу та заклик до перемоги.

Представляємо вам переможців цьогорічного конкурсу:

Категорія віком «ВІД 10 ДО 16 РОКІВ»:

І місце посів СТАНІСЛАВ ВЕДМІДЬ – учасник гуртка художнього читання Красненського сільського будинку культури-філії Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник – Тетяна Осадча)

ІІ місце виборола ОЛЕКСАНДРА БОРИСЕНКО – учениця Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області (викладач – Людмила Утка)

ІІІ місце розділили ВЛАДИСЛАВА ЮРЧЕНКО – учениця Роменського ліцею № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області (керівник – Тетяна Степанюк) та ЯРИНА ЧЕРЦОВА – учасниця гуртка «Літературна творчість» Роменського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області (керівник – Тетяна Лісненко)

Категорія віком «ВІД 16 ДО 22 РОКІВ»:

І місце посів ОЛЕКСІЙ ЛЕБІДЬ – учасник гуртка художнього читання Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник – Світлана Охонько)

ІІ місце розділили СОФІЯ ЦЕМЕНТОВА – учасниця гуртка художнього читання В’язівського сільського будинку культури-філії Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник - Оксана Гаврилова) та ВІКТОРІЯ ХЕКАЛО – керівник народного аматорського театру «Фантазія» Центру культури і дозвілля Липоводолинської селищної ради

ІІІ місце розділили АЛЬОНА МАКІЄВСЬКА – учасниця гуртка художнього читання Яснопільщинського сільського будинку культури Липоводолинської селищної територіальної громади (керівник - Галина Коноваленко) та ДЕНИС МОСКАЛЕНКО – учасник гуртка художнього читання Комунального закладу «Хмелівська публічна бібліотека» Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської області (керівник – Любов Москаленко)

Категорія віком «ВІД 22 РОКІВ ВКЛЮЧНО І СТАРШІ»:

І місце виборола СЕРАФИМА БОНДАРЕЦЬ – учасниця народного студентського театру естрадних мініатюр «СпєцСмєх» Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету (керівник – Геннадій Філон)

ІІ місце посіла ЯНА ШЕВЧЕНКО – художній керівник Центру культури і дозвілля Липоводолинської селищної ради

ІІІ місце розділили БОРИСЕНКО ІННА – відвідувачка Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області та ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА – керівник гуртка «Літературна творчість» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Відзнаки за АВТОРСЬКИЙ ТВІР отримали:

КАТЕРИНА ДЕМ’ЯНЕНКО – учасниця гуртка «Літературне краєзнавство» Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області (керівник – Олена Кабанова)

ІННА КОСЕНКО – учасниця аматорської творчості Комунального закладу «Недригайлівський центр культури і дозвілля Недригайлівської селищної ради Сумської області»