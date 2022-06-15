На Сумщині підбили підсумки обласного конкурсу читців, присвячений пам’яті Шевченка

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 66 виконавців з 21 територіальної громади Сумської області. Така активність учасників свідчить про незламну силу творчості й актуальність поетичного слова Великого Кобзаря. У віршованих рядках Шевченка українці сьогодні знаходять розраду, стійкість духу та заклик до перемоги.
Представляємо вам переможців цьогорічного конкурсу:
Категорія віком «ВІД 10 ДО 16 РОКІВ»:
І місце посів СТАНІСЛАВ ВЕДМІДЬ – учасник гуртка художнього читання Красненського сільського будинку культури-філії Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник – Тетяна Осадча)
ІІ місце виборола ОЛЕКСАНДРА БОРИСЕНКО – учениця Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області (викладач – Людмила Утка)
ІІІ місце розділили ВЛАДИСЛАВА ЮРЧЕНКО – учениця Роменського ліцею № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області (керівник – Тетяна Степанюк) та ЯРИНА ЧЕРЦОВА – учасниця гуртка «Літературна творчість» Роменського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області (керівник – Тетяна Лісненко)
Категорія віком «ВІД 16 ДО 22 РОКІВ»:
І місце посів ОЛЕКСІЙ ЛЕБІДЬ – учасник гуртка художнього читання Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник – Світлана Охонько)
ІІ місце розділили СОФІЯ ЦЕМЕНТОВА – учасниця гуртка художнього читання В’язівського сільського будинку культури-філії Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади (керівник - Оксана Гаврилова) та ВІКТОРІЯ ХЕКАЛО – керівник народного аматорського театру «Фантазія» Центру культури і дозвілля Липоводолинської селищної ради
ІІІ місце розділили АЛЬОНА МАКІЄВСЬКА – учасниця гуртка художнього читання Яснопільщинського сільського будинку культури Липоводолинської селищної територіальної громади (керівник - Галина Коноваленко) та ДЕНИС МОСКАЛЕНКО – учасник гуртка художнього читання Комунального закладу «Хмелівська публічна бібліотека» Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської області (керівник – Любов Москаленко)
Категорія віком «ВІД 22 РОКІВ ВКЛЮЧНО І СТАРШІ»:
І місце виборола СЕРАФИМА БОНДАРЕЦЬ – учасниця народного студентського театру естрадних мініатюр «СпєцСмєх» Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету (керівник – Геннадій Філон)
ІІ місце посіла ЯНА ШЕВЧЕНКО – художній керівник Центру культури і дозвілля Липоводолинської селищної ради
ІІІ місце розділили БОРИСЕНКО ІННА – відвідувачка Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області та ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА – керівник гуртка «Літературна творчість» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Відзнаки за АВТОРСЬКИЙ ТВІР отримали:
КАТЕРИНА ДЕМ’ЯНЕНКО – учасниця гуртка «Літературне краєзнавство» Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області (керівник – Олена Кабанова)
ІННА КОСЕНКО – учасниця аматорської творчості Комунального закладу «Недригайлівський центр культури і дозвілля Недригайлівської селищної ради Сумської області»