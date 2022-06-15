Підсумки сьогоднішніх обстрілів Сумщини з боку рф Звітує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:30 23 червня 2022

Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

Близько 17 години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда.

Після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.