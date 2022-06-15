У Сумах сталася потрійна ДТП Учора ввечері патрульні отримали повідомлення про ДТП за участі трьох автівок на вулиці Білопільський шлях.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що ДТП сталася ще вдень. 48-річний водій транспортного засобу ВАЗ-21154, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності маневру та допустив наїзд на автомобіль Daewoo Lanos, який за інерцією здійснив наїзд на автомобіль Kia Rio. Доки керманич розшукував власників автомобілів, вирішив не гаяти часу та випив пива. Тож на момент оформлення матеріалів ДТП він мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці автопригоди. Результат огляду 2, 07 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на водія адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП. Рішення прийматиме суд.

Патрульна поліція Сумщини