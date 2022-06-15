У Сумському районі поліцейські викрили трьох чоловіків у незаконній порубці деревини Учора увечері до поліції надійшла інформація про те, що у селі Кияниця невідомі здійснюють поруб дерев.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Встановлено, що троє чоловіків, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відновлення лісу та лісових насаджень, без спеціального дозволу, здійснили незаконну порубку дерев листяної породи. Трактор, бензопилу, 9 колод зі слідами свіжого спилювання та 25 колод поваленої деревини правоохоронці вилучили та направили на дослідження. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» Кримінального кодексу України. Слідство триває. Відділ комунікації поліції Сумської області