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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:30140

У Сумах поліцейські викрили чоловіка у незаконному вирощуванні конопель та зберіганні «канабісу»

Сьогодні, працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, виявили та вилучили у 53-річного чоловіка насадження конопель та наркотичний засіб «канабіс».

У ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», поліцейські отримали інформацію про те, що один з жителів обласного центру, ймовірно, вирощує нарковмісні рослини. Тож навідались до нього із перевіркою.

Під час обшуку на території садового товариства, яким користується чоловік, правоохоронці виявили 16 рослин коноплі, всі вони з ознаками культивування.

Крім того, у господарській будівлі співробітники поліції знайшли ще й наркотичний засіб «канабіс».

Все виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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