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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:14486

На Сумщині колаборант відбувся 25-тисячним штрафом

Путивльський районний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у колабораціонізмі. Про це стало відомо з вироку у справі.

«У період з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2022 року село Юр’єве Сумської області було окуповане російськими військами. На в’їздах-виїздах з території села діяли ворожі блокпости та спеціальний режим переміщення місцевого населення окупованою територією. Підтримуючи збройну агресію рф проти України, житель цього села добровільно вступив в контакт з представниками воєнізованих формувань держави-агресора. Під час спілкування повідомив, що має спеціальні технічні знання, навички у сфері ремонту легкових та вантажних транспортних засобів, а також відповідне приміщення, обладнання та інструменти для проведення ремонтних робіт. І на прохання представників держави-агресора оглянув військову техніку військовослужбовців збройних сил рф, яка вийшла з ладу під час руху по території України. В ході діагностики чоловік встановив причини несправності та в подальшому з власної ініціативи здійснив ремонт військової техніки ворога, чим забезпечив її використання для здійснення подальшої агресії проти України. Протягом березня українець ініціативно підтримував стосунки та співпрацював зі збройними формуваннями країни-агресора, забезпечував їх матеріальними ресурсами та надавав технічну допомогою в ремонті техніки».

Через це мав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та міг безперешкодно переміщуватись по території окупованого села Юр`єве Конотопського району. Після закінчення окупації росіяни на відремонтованій військовій техніці покинули країну.

Обвинувачуваний у суді розкаявся у вчиненому та підписав угоду про визнання винуватості. В якості покарання пенсіонер заплатить 24 тисячі 650 гривень штрафу, пишуть Факти.

Право Колаборант
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