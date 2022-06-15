Хто на Сумщині у цьому році потрапив під масове звільнення Протягом січня-травня 2022 року до Сумської обласної служби зайнятості роботодавцями було подано інформацію про заплановане масове вивільнення 1444 працівників (у січні-травні 2021 року - 3041 особу).

Найбільша кількість попереджених про заплановане масове вивільнення подана до Сумського міського центру зайнятості (627 осіб), Путивльської районної філії (293 особи), Липоводолинської (158 осіб), Ямпільської (119 осіб), Глухівської (97 осіб). За видами економічної діяльності: із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 39,7% становили працівники охорони здоров’я, 29,6% - переробної промисловості, 14,3% - державного управління й оборони, 10,7% - освіти. За професійними групами: серед працівників, попереджених про вивільнення, 59% становлять керівники, професіонали та фахівці. Зокрема, у травні 2022 року попередили про заплановане масове вивільнення 229 працівників (у травні 2021 року - 192 працівники). Серед попереджених про масове вивільнення 28,4% становили робітники з обслуговування, 20% - професіонали, 13,5% - кваліфіковані робітники з інструментом.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

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