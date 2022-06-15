На Сумщині поліція здійснює документування військових злочинів росії Вчора співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області здійснили виїзди на Краснопільщину, населені пункти якої з-за кордону обстріляли росіяни.

Вибухотехніки поліції спільно з працівниками слідчо-оперативної групи поліції оглянули територію куди влучили мінометні міни та зафіксували руйнування. А їх російські військові спричинили чимало. Зокрема від мін постраждала школа, пошта, різні господарські споруди місцевих жителів, їх приватний транспорт, дороги, паркани і посіви.

«Міни, що були випущені з території росії, завдали багато шкоди. На щастя тут сьогодні обійшлося без людських жертв. Громадянам, які проживають у населених пунктах в кількох кілометрах від кордону з росією треба завжди бути напоготові, і коли люди почують перші постріли чи вибухи – потрібно негайно бігти в укриття. Якщо ж немає можливості сховатися, наприклад, у погребі чи іншому сховищі, або ж розриви застали вас на відкритій місцевості – потрібно впасти на землю, навіть у найменшу ямку чи заглиблення у ґрунті, закрити голову руками, щільно притиснути до тіла лікті рук, та перечекати обстріл», - радить начальник вибухотехнічного відділу ГУНП Олег Євлаш.

Поліція закликає громадян при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та повідомте про небезпечний предмет органи влади, поліцію або військових.

Відділ комунікації поліції Сумської області