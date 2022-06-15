Мер Середина-Буди продовжить сидіти під вартою За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному в державній зраді продовжено строк тримання під вартою без можливості звільнення під заставу до 29 липня 2022 року.

Мова йде про голову Середино-Будської територіальної громади, якого 29 квітня 2022 року затримали за підозрою в державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував «здати» місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Злочинну діяльність голови громади викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою.