Охтирські поліцейські повідомили про підозру жінці за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено чоловіка із проникаючим ножовим пораненням.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
У ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські опитали співмешканку потерпілого, яка пояснила, що тілесні ушкодження чоловік отримав унаслідок конфлікту з незнайомими. Однак оглянувши будинок, правоохоронці зрозуміли, що жінка намагається ввести слідство в оману.
В ході розслідування було встановлено, що між господарем та його 56-річною співмешканкою, під час спільного розпиття спиртних напоїв, виникла сварка, що супроводжувалася взаємними словесними образами та штурханиною.
У ході якої, зловмисниця, не втримавши агресії, вийшла на кухню, взяла ніж та, повернувшись до спальної кімнати, нанесла удар в область грудної клітини своєму супротивнику.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили жінці про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області