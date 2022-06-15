Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:34389

Мер Тростянця з’їздив до Брюсселя у Європейський парламент

Міський голова Тростянця поділився деталями поїзди в Брюссель у Європейський парламент

"Два дні продуктивної роботи в Брюсселі (Бельгія) в Європарламенті, зустрічі і дискусії з депутатами цього поважного органу з групи RENEW EUROPE, що активно підтримує Україну.

Отже з підсумків.

Україна на цьому тижні буде затверджена кандидатом на вступ до ЄС.

Це історичне рішення.

Після майже десятирічного "стояння в черзі за дверима" нам ці двері відчиняють.

І головна заслуга в цьому наших військових, що віддають свої життя в боротьбі проти фашизму XXIст. Звісно також кожного, хто якісно готував документи, але саме наші війська, їх героїзм і мужність вразили європейців. Європа оцінила цей подвиг і з кожним днем все більше і більше допомагатиме Україні.

Так в липні в Лугано (Швейцарія) буде презентовано План Маршала для України, що в рази перевершує допомогу, яка надавалася післявоєнній Німеччині. 80 млрд. євро піде на Українську відбудову! Також обговорюються питання направлення всіх заморожених активів Росії на відбудову українських міст.

Розповів про Тростянець і яку шкоду місту та жителям завдали росіяни, що наразі робимо і яку допомогу нам потрібно.

Фільм про Тростянець нікого не залишив байдужим в залі. На очах багатьох політиків були сльози.

Так, нам готові допомагати, як і всім іншим зруйнованим містам України! Напрацювали можливість залучення мерів міст європейського альянсу лібералів ALDE.

Звісно всього тут не опишеш, але візит точно в плюс і для України і для Тростянця. Працюємо далі. Прямую до Риги і Вальмієре (Латвія), де вже з ранку важливі зустрічі з нашими новими партнерами Тростянця" - написав Юрій Бова у фейсбуці.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині колаборант відбувся 25-тисячним штрафом
Сегодня 15:14
Висловлював вдячність російським солдатам – у Сумах ще одному прибічнику збройної агресії повідомлено про підозру
Сегодня 15:07
Сумські лучники зупинились за крок від медалі Кубку світу
Сегодня 15:00
Завтра в Конотопі попрощаються із загиблим воїном
Сегодня 14:52
Захист російського військового Шишимаріна, який убив цивільного на Сумщині, оскаржив вирок
Сегодня 14:49
Мер Середина-Буди продовжить сидіти під вартою
Сегодня 14:36
Сумські комунальники ліквідували порив колектору по вул. Петропавлівська
Сегодня 14:11
ДБР виявило підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ на Сумщині
Сегодня 13:42
Тривають роботи по облаштуванню кабінету комп’ютерної томографії в Сумському обласному онкодиспансері
Сегодня 13:40
Рашисти знову обстріляли цвинтар на Сумщині (фото)
Сегодня 13:32
Сумські патрульні повернули додому бабусю, яка вийшла на прогулянку та загубилася
Сегодня 13:09
Вбив свою бабусю та викрав авто - злодій проведе 15 років за гратами
Сегодня 12:37
view counter

Статьи

Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
Сегодня 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
Сегодня 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
Вчера 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
Вчера 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
Вчера 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.