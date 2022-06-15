Мер Тростянця з’їздив до Брюсселя у Європейський парламент Міський голова Тростянця поділився деталями поїзди в Брюссель у Європейський парламент

"Два дні продуктивної роботи в Брюсселі (Бельгія) в Європарламенті, зустрічі і дискусії з депутатами цього поважного органу з групи RENEW EUROPE, що активно підтримує Україну.

Отже з підсумків.

Україна на цьому тижні буде затверджена кандидатом на вступ до ЄС.

Це історичне рішення.

Після майже десятирічного "стояння в черзі за дверима" нам ці двері відчиняють.

І головна заслуга в цьому наших військових, що віддають свої життя в боротьбі проти фашизму XXIст. Звісно також кожного, хто якісно готував документи, але саме наші війська, їх героїзм і мужність вразили європейців. Європа оцінила цей подвиг і з кожним днем все більше і більше допомагатиме Україні.

Так в липні в Лугано (Швейцарія) буде презентовано План Маршала для України, що в рази перевершує допомогу, яка надавалася післявоєнній Німеччині. 80 млрд. євро піде на Українську відбудову! Також обговорюються питання направлення всіх заморожених активів Росії на відбудову українських міст.

Розповів про Тростянець і яку шкоду місту та жителям завдали росіяни, що наразі робимо і яку допомогу нам потрібно.

Фільм про Тростянець нікого не залишив байдужим в залі. На очах багатьох політиків були сльози.

Так, нам готові допомагати, як і всім іншим зруйнованим містам України! Напрацювали можливість залучення мерів міст європейського альянсу лібералів ALDE.

Звісно всього тут не опишеш, але візит точно в плюс і для України і для Тростянця. Працюємо далі. Прямую до Риги і Вальмієре (Латвія), де вже з ранку важливі зустрічі з нашими новими партнерами Тростянця" - написав Юрій Бова у фейсбуці.