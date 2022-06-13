На Сумщині виявлено осередок небезпечних інфекцій (відео) На минулому тижні отримано підтвердження про осередок особливо небезпечних інфекцій, спільних для людей і тварин – кишковий ієрсиніоз і туляремія.

Про це повідомила завідувачка Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Хаміцевич, пише Шостка.інфо.

Вона закликала мешканців громади дотримуватись елементарних правил гігієни (у тому числі, і в місцях відпочинку), а значить зберегти здоров’я, убезпечити себе від хвороб.

Ірина Хаміцевич зазначила, що у травні розпочався моніторинг води відкритих водойм у місцях рекреаційного використання. Зроблено вже 28 проб. За її даними, всі проби відповідають нормі. Такий моніторинг зараз здійснюється 2 рази на тиждень. В основному дослідження проводяться на Галенківському озері. Крім того, досліджується і пісок прибережної зони.