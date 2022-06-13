Сумський футзаліст зіграв за збірну проти Японії

Підопічні Віталія Одегова задовольнилися одним очком за підсумками поєдинку другого туру турніру «Futsal Week».
Старт матчу від нашої команди був напрочуд невдалим. Вже до середини стартової половини гості були попереду з рахунком 2:0. Щоправда, перед першим голом суперника наша команда мала претендувати на пенальті після фолу проти Малиновського. Втім, арбітр зафіксував порушення правил саме з боку Максима.
Втім, у другій половині тайму хлопці оговталися й провели свій ударний відрізок. Представники другої четвірки двічі розіграли схожі комбінації, і Британ та Калашник влучними ударами вражали вже порожні ворота суперників.
На 15-ій хвилині Семенченко потужним ударом зі штрафного вивів українців вперед. Однак, у наступній атаці номінальні гості відновили паритет.
Після перерви першими знову забили японці, однак, після прострілу Скибчика автогол допоміг «синьо-жовтим» відновити статус-кво. Останні 2:45 команда Віталія Одегова пішла вперед з п’ятим польовим, але реалізувати штучну більшість не вдалося. Задля справедливості, відзначимо, що і у Миколи Гуйвана роботи не бракувало.
Тож, другий тур команди завершують з чотирма очками й різницею забитих і пропущених 14:5. 23 червня японці зіграють з Гренландією, а Україна протистоятиме Угорщині.
Україна – Японія – 4:4 (3:3)
Голи у складі збірної України: Британ (11), Калашник (13), Семенченко (15), автогол (32)
Склад збірної України: Дмитро Дяченко (Микола Гуйван, 21) – Олександр Сметаненко, Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Ростислав Семенченко – Давид Калашник, Ярослав Квасній, Олександр Дичук (к), Андрій Британ – Андрій Ткачук, Сава Лутай – Владислав Сизик, Дмитро Рибіцький.
АФУ