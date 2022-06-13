Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки і спалюють тіла своїх вбитих В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових.

Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза.

В разі відмови надати довідку – рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.Студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного (Мелітополь) ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету. Близько 95% слухачів висловило бажання продовжити навчання якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України.

Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцеві мешканці скаржаться на трупний запах.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України