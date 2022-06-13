Увесь день рашисти обстрілювали Сумщину: один загиблий, двоє поранених Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:30 22 червня 2022

Протягом дня росіяни обстрілювали область з різних видів зброї, всього понад 80 прильотів з артилерії.

Кляті орки.

▪ Близько 9 ранку росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з автоматів у сторону території Юнаківської громади.

▪ В той же час, з 9 до 10 ранку, був обстріл Білопільської громади. Вороги обстріляли села Старі Вирки та Атинське.

Знову пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню.

Потрощена сільськогосподарська техніка, поранено дві тварини.

Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

▪ Опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду.

▪ О 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Одразу за цим відкрили мінометний вогонь. Загинула людина.

▪ Близько 15 години ворог відкрив вогонь з мінометів та автоматичної зброї. Били по Хотінській громаді.

▪ Близько 16:30 по цій же території почався обстріл з реактивної артилерії.

▪ Після 17 години росіяни відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

▪ Близько 18 ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади. Постраждалих немає.

▪ Майже о 21, на території Охтирського району, на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених.