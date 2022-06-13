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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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"Укрзалізниця" призначає ще один поїзд Київ - Шостка

"Укрзалізниця" додала ще один поїзд на маршруті Київ - Шостка, йдеться у повідомленні держкомпанії. Поїзд №788/787 курсуватиме щоденно з 24 червня.

З Києва він буде відправлятися о 16:09 з прибуттям до Шостки о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач-Київський, Бахмач-Пасажирський, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

В зворотному напрямку, із Шостки, поїзд відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10 і прибуватиме до Києва об 11:26. Квитки на цей поїзд вже доступні онлайн на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-ботах "Укрзалізниці".

Зазначимо при цьому, що на цьому напрямку з 20 травня вже курсує поїзд №774/773 з відправленням з Київа о 10:00 та прибуттям до Шостки о 15:09.

Але з 1 липня цей рейс буде посунуто на декілька хвилин: зі столиці поїзд буде вирушати о 10:07, прибуваючи до Шостки о 15:14. В зворотньому напрямку розклад не змінився: відправлення о 15:50 з прибуттям до Києва о 20:51.

Окрім цього, з 24 квітня діє ранковий поїзд №786 Київ - Шостка, що відправляється о 7:20 і приїжджає в Шостку о 12:25.

 
Общество
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