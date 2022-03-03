Повідомлення, що надходили сьогодні українцям від Cyberpolice — безпечні

Сьогодні на ваш телефон могло прийти повідомлення від Cyberpolice із наступним текстом:
«Долучайся до опору окупантам! Допомагай блокувати ворожі ресурси, підпишись на Telegram-канал Кіберполіції»
Далі - посилання на офіційний Telegram-канал:
https://t.me/stoprussiachannel
Центр протидії дезінформації підтверджує: розсилка таких SMS-повідомлень безпечна та справді надходить від Кіберполіції України.
Заблоковані облікові записи розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ....