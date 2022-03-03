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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:11229

Повідомлення, що надходили сьогодні українцям від Cyberpolice — безпечні

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: SMS-розсилка від Cyberpolice — безпечна!

Сьогодні на ваш телефон могло прийти повідомлення від Cyberpolice із наступним текстом:
«Долучайся до опору окупантам! Допомагай блокувати ворожі ресурси, підпишись на Telegram-канал Кіберполіції»
Далі - посилання на офіційний Telegram-канал:

https://t.me/stoprussiachannel
 Центр протидії дезінформації підтверджує: розсилка таких SMS-повідомлень безпечна та справді надходить від Кіберполіції України.

Общество Cyberpolice Кіберполіція
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