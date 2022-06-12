До переліку територій, де тривають бойові дії, віднесли ще 3 громади Сумщини У Мінреінтеграції оновили перелік територій України, де тривають бойові дії, або які перебувають в окупації російських військ.

До переліку внесли 18 громад Сумської області. Наказ опублікований на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. До оновленого переліку внесені такі громади Сумщини: Новослобідська громада Конотопського району Путивльська громада Конотопського району Великописарівська громада Охтирського району Охтирська громада Охтирського району Тростянецька громада Охтирського району Білопільська громада Сумського району Ворожбянська громада Сумського району Краснопільська громада Сумського району Миропільська громада Сумського району Садівська громада Сумського району Хотінська громада Сумського району Юнаківська громада Сумського району Глухівська громада Шосткинського району Есманська громада Шосткинського району Зноб-Новгородська громада Шосткинського району Свеська громада Шосткинського району Середина-Будська громада Шосткинського району Шалигинська громада Шосткинського району На основі даного наказу Мінреінтеграції жителям цих громад, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), здійснюватимуться виплати.