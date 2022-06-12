В Україні запустили цикл відео про митців, яких привласнює російська культура Компанія Film.ua 21 червня презентувала проєкт “Народжені Україною” – цикл 2-хвилинних відео, про українців, яких привласнює російська історія. Перший відеоролик про Миколу Гоголя допоможе познайомитися із найбільшими здобутками митця та дізнатися про його самоідентифікацію.

Перший ролик уже опублікували на офіційному YouTube-каналі, повідомляє Українська літературна газета.

“Протягом століть українські діячі виїздили в Росію в пошуках кращих можливостей або були примусово депортовані на її територію для роботи на благо “великої російської культури”. З часом українські імена почали все частіше з’являтися на сторінках російської історії, щоправда, дані про їхню приналежність до української нації нерідко викривляли або ж скромно згадували лише в рядку «місце народження». І таких випадків безліч”, – розповідають творці проєкту.

Перше відео про письменника та драматурга Миколу Гоголя, який народився у Великих Сорочинцях Полтавської області: “Микола з дитинства спілкувався виключно українською й навіть попри заборони Петра I публікуватися рідною мовою писав твори “гоголівською” російською”.