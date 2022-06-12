В Україні запустили цикл відео про митців, яких привласнює російська культура

Перший ролик уже опублікували на офіційному YouTube-каналі, повідомляє Українська літературна газета.
“Протягом століть українські діячі виїздили в Росію в пошуках кращих можливостей або були примусово депортовані на її територію для роботи на благо “великої російської культури”. З часом українські імена почали все частіше з’являтися на сторінках російської історії, щоправда, дані про їхню приналежність до української нації нерідко викривляли або ж скромно згадували лише в рядку «місце народження». І таких випадків безліч”, – розповідають творці проєкту.
Перше відео про письменника та драматурга Миколу Гоголя, який народився у Великих Сорочинцях Полтавської області: “Микола з дитинства спілкувався виключно українською й навіть попри заборони Петра I публікуватися рідною мовою писав твори “гоголівською” російською”.