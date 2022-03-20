Безвісти зниклу неповнолітню дівчинку знайшли під Сумами Учора увечері до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її 13-річна донька пішла з дому та назад не повернулася.

На її пошуки був зорієнтований весь особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. І менше ніж за добу така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Співробітники кримінальної поліції спільно з працівниками ювенальної превенції знайшли дівчинку в лісовій місцевості, поблизу села Степанівка. Там вона гуляла разом зі своєю подружкою. Протиправних дій відносно дівчат не вчинялося. Відділ комунікації поліції Сумської області